Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması için bin 293 çiftçiye yazlık buğday tohum desteği verildi.

12 ilçede 24 dekar alana ekilmek üzere dağıtılan tohumları alan çiftçiler, çalışmaya başladı.

Bazı çiftçiler, makineyle tarlasına tohum serperken bazıları ise bellerine bağladıkları çuvala doldurdukları tohumları 'bereketli olsun' duasıyla elleriyle toprağa serpiyor.

Çiftçilerden bazıları ise tarlaya ektikleri tohumu toprağa iyice karıştırmak için çalışma yapıyor.

Şehrin etrafını çevreleyen dağların zirvesi karla kaplı olmasına rağmen tarlalarını traktörlerle sürerek ekim yapan çiftçilerden biri, "Devletimiz sağ olsun yüzde 75'i hibe olmak üzere bize kaliteli tohumluk verdi. Koronavirüs salgınından biz de korkuyoruz ama ülkemiz ve ailemiz için ekim zamanında bu tohumları toprakla buluşturmalıyız" dedi.

Dağların zirvelerinin karla kaplı olmasının çiftçinin faydasına olduğunu belirten bir çiftçi de "Şu an ekim zamanı yağmur düşmeden tohumları ekmemiz gerekiyor. Yağmur düştüğü vakit topraktaki tohumlar da yeşermeye başlayacak. Dağlarda kar olması sevindirici. Çünkü kar olması yazın susuzluk çekilmeyeceği manasına gelir. Havalar ısındıkça eriyecek olan karlar yazın çiftçi için su demektir" diye konuştu.

Bu arada Erzurum Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB) finanse edilen projeler kapsamında 5 ilçede 30 bin ceviz fidanı, 15 ilçede 7 ton fasulye tohumu, 20 ilçede ise 6 ton yonca, 18 ton korunga ve 18 ton fiğ tohumu dağıtıldı.