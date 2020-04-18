Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarının hafta sonu ülke genelinde artacağı iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ancak hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 09:09
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