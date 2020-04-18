Haber Giriş: Kaynak: AA
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla caddeler boş kaldı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İki gün sürecek kısıtlamanın başlamasıyla Ankara'da da caddeler boş kaldı.
Emniyet güçleri, kısıtlamanın başlamasının ardından kontrol noktaları oluştururken yardım talebinde bulunanlara ekiplerce yardım edildi.
Kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar gece boyunca yoğun mesailerine devam ederek sabah saatlerinden itibaren ekmek dağıtımına başladı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, başta sağlık çalışanları olmak üzere uygulamadan muaf tutulan görevli ve çalışanlar, görev yerlerine gitmek için Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarını kullandı.
Ayrıca, talep eden sağlık çalışanları, polis ekiplerince görev yerlerine götürüldü.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması salgın pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:42
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