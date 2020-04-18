Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı Van'da yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: DHA]
Kazakistan'dan getirilen 73 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Saat 04.30'da yurda ulaşan vatandaşlar, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ile karşılandı.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da karşılamada bulunduğu vatandaşlara, Türk bayrakları dağıtıldı.
73 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulacak.
Etiketler: yurt önlem koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 09:38
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