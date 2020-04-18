Saat 04.30'da yurda ulaşan vatandaşlar, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ile karşılandı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da karşılamada bulunduğu vatandaşlara, Türk bayrakları dağıtıldı.

73 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulacak.