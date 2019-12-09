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Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu09 Aralık 2019 Pazartesi 10:32 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:36
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.
[Ceren Özdemir'in katil zanlısı Ordu'da yakalanarak tutuklanmıştı. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Arduç, tutuklandıktan sonra getirildiği Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihara kalkıştı.
Lavaboda kırdığı fayanslarla bileklerini kesmeye çalışan Arduç'u gören ceza infaz kurumu görevlileri, müdahale ederek Arduç'u hastaneye kaldırdı.
Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Arduç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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