Türkiye
D-100 kara yolunda refüjde ceset bulundu09 Aralık 2019 Pazartesi 10:05 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:15
Maltepe'de D-100 kara yolunda refüjde bir erkek cesedi bulundu.
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul Maltepe D-100 kara yolunda sabah saatlerinde trafik denetimi yapan ekipler, İdealtepe yol ayırımındaki refüjde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.
Polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri incelemede, üzerinde kimlik çıkmayan 25 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini, yüzünde yara izleri bulunduğunu belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında yolun bir bölümünün kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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