Bölgede sis, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca Bolu kent merkezinde de aralıklarla sis etkili oluyor.

Kaynak: AA