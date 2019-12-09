Türkiye
Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı09 Aralık 2019 Pazartesi 09:23 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 09:28
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Kadırga Burnu açıklarında lastik botta bir grubun bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak kıyıya getirdi.
Afganistan uyruklu 17'si çocuk, 9'u kadın 33 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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