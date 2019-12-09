Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte çalınan otomobil ve motosikletler ile olayı gerçekleştiren şüphelilerin bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin çekici kullanarak çaldıkları otomobilleri hurdacıya sattıklarını belirledi.

Ekipler çekiciyle bir otomobili çalmaya çalışan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA