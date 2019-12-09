Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 ay önce dolandırıcılık yapan ve kumar oynatan bir gruba yönelik çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, "joker" adlı kumar oyunu oynatan 10 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, 1'ine ev hapsi cezası verildi.

Emniyetin takibi ve ifadeler doğrultusunda, şüphelilerin vatandaşları dolandırırken kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: AA