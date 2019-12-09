Olay, Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. 17 yaşındaki öğrenci M.B, okuldan çıkınca bir kişi yanına geldi.

Şüpheli, bir süre konuştuğu M.B'yi, az ilerde bekleyen minibüse kadar götürdü. Zorla minibüse bindirilen M.B. için okul polisi seferber oldu.

Müdahaleye rağmen olay yerinden uzaklaşan 3 kişi, okul polisinin olayı bildirmesinin ardından 500 metre ileride Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Zorla kaçırılan liseli M.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli 3 kişi, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Tehdit” suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA