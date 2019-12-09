Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bodrum'dan sonra bir diğer turizm merkezi olan Antalya ve ilçelerinde de kaçak yapıyla mücadele devam ediyor.

Bakanlık, 5 müfettiş ile Antalya'da imar barışı kapsamında incelemeye aldığı 8 bin 65 Yapı Kayıt Belgesi'nden 287'sini iptal etti.

Bu kapsamda Antalya'da en çok yıkım, 121 yapı ile Kepez ilçesinde yapıldı.

Bunun dışında Muratpaşa'da 31, Döşemealtı'nda 28, Kemer'de 19, Manavgat'ta 16, Aksu'da 3, Serik'te 2 ve Alanya'da 1 olmak üzere toplam 221 kaçak yapı yıkıldı.

Öte yandan Bakanlık, Antalya'daki Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 140, sit alanlarında 120 olmak üzere toplam 260 kaçak yapıyı daha yıkacak.

Konuyla ilgili belediyelere yazı gönderen Bakanlık, yıkımlara etap etap devam edecek.

Kaynak: AA