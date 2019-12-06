Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in 3 Aralık Salı günü öldürülmesinin ardından güvenlik güçlerinin, kamera kayıtlarının incelenmesi, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde yakalanan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özgür Arduç, işlemlerinin ardından Ordu Efirli Cezaevi'ne gönderilmişti.

Zanlı Arduç, güvenlik gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledildi.

Kaynak: AA