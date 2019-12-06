Türkiye
Ceren Özdemir'in katil zanlısı başka cezaevine nakledildi06 Aralık 2019 Cuma 12:19 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 12:31
Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle başka cezaevine sevk edildi.
[Fotoğraf: AA ]
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in 3 Aralık Salı günü öldürülmesinin ardından güvenlik güçlerinin, kamera kayıtlarının incelenmesi, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde yakalanan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özgür Arduç, işlemlerinin ardından Ordu Efirli Cezaevi'ne gönderilmişti.
Zanlı Arduç, güvenlik gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledildi.
Kaynak: AA
Etiketler: ceren özdemir özgür arduç ceren özdemir cinayeti