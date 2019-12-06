Türkiye
Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı06 Aralık 2019 Cuma 12:23 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 12:25
Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Güvenlik güçlerinin Amanos Dağları eteklerindeki arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklandığı belirlenen EYP patladı.
Yaralanan 2 asker, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: amanoslar el yapımı patlayıcı PKK terör örgütü