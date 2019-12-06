Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir cinayetinin ardından katil zanlısı Özgür Arduç'un suç dosyası incelendi. Arduç'un 2005 yılında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ceza aldığı ortaya çıktı.

Suç makinesi olan Arduç'un, Dinçer Akçevre'nin de canına kast ettiği ortaya çıktı.

14 yaşındaki Dinçer'i de 10 yerinden bıçaklamış

Arduç'un öldürmek istediği kişi ise o dönem 14 yaşında olan Dinçer Akçevre'ydi. Arduç onu 10 yerinden bıçaklayarak öldürmeye çalışmış. Ağır yaralanan Dinçer, 20 gün bitkisel hayatta yaşam mücadelesi vererek hayata tutunmayı başarmış.

Ekmek bıçağıyla saldırmış

TRT Haber'e konuşan Dinçer Akçevrenin babası Ahmet Akçevre, "Bir komşu görüyor böyle 3 tane bıçağı sırtından sokuyor. Karnının belirli yerlerine işte önden 10 tane bıçak, ekmek bıçağı bir de. Kalbi hariç iç organları bütün hep hasarlı yani. Şimdi 29 yaşına geldi yanımda, eğitiminden oldu, okuyordu lisedeydi, psikolojisi bozuldu yani beni dinlemez oldu, evden kaçar oldu." diye konuştu.

Kendisini bıçaklayan katil zanlısını görüntülerden tanıdı

14 yaşında başına gelen olay sonucu Dinçer için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Şimdi 29 yaşında olan Dincer Akçevre, hayatını kast eden ve travmalar yaşatan Arduç'u hiç unutmadı. Öyle ki televizyondaki görüntülerden teşhis ettiği Özgür Arduç'u hemen tanıdı ve babası Ahmet Akçevre'ye haber verdi.

O günleri yeniden yaşayan baba Ahmet Akçevre ise Ceren'in babası Yılmaz Özdemir'in acısını paylaşıyor.

Kaynak: TRT Haber