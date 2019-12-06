Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün Mutki ilçesi kırsalına 'Şehit GK Rıfat Kaya 115' operasyonu düzenledi.

Kırsal bölgede yapılan arazi aramalarında tespit edilen PKK sığınağında 117 adet 7,92 çapında mavzer fişeği ile kullanılmamış lav silahı ve araziye gizlenmiş 85 kilo el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Sığınağın imha edildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Kaynak: DHA, AA