Türkiye
Son bir haftada 698 düzensiz göçmen yakalandı06 Aralık 2019 Cuma 19:37 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 19:41
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 698 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 29 Kasım- 5 Aralık tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 23 olayda 698 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.
[Fotoğraf: Sahil Güvenlik Komutanlığı]
Kaynak: TRT Haber
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