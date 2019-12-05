Bakanlık Ceren Özdemir davasına müdahil olacak05 Aralık 2019 Perşembe 15:13 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 15:45
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması" açıklamasını yaptı.
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i adım adım takip etti, tam evinin önünde öldürdü.
Katil zanlısı Özgür Arduç, suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı, "canavarca hisle adam öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Genç kızın katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenen "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"nde konuştu.
Selçuk, Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması" açıklamasını yaptı.
Kaynak: TRT Haber