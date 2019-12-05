Asgari ücrette Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak zam oranını belirlemek için taraflar bir araya geldi. İkinci toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapılacak. Süreç devam ederken işçi sendikaları da açıklama yaptı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bir kez daha dile getirdi asgari ücret talebini ve "Teklif 2 bin 578 liranın altında olursa masaya oturmayız. Sendikalar toplansın bunun üstünde bir rakamı konuşsun. Bunun kararını Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Bu rakamın üstünde bir pazarlık yapacaklar. Fakat bu rakamın altında ya da yanında bir şey olursa bize getirmenin bir anlamı yok" dedi.

Asgari ücret maratonu devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Lale Karabıyık başkanlığındaki Ekonomi Masası da DİSK'i ziyaret etti. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, taleplerinin 3 bin 200 lira olduğunu söyledi.

"Biz bu süreçte insan onuruna yaraşır bir asgari ücret mücadelesini sürdürüyoruz."

Komisyonun dördüncü ve son toplantısının ardından 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber