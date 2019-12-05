Asgari ücrette Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak zam oranını belirlemek için taraflar bir araya geldi. İkinci toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapılacak.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Temel gayemiz hem işçi hem de işvereni ortak noktada buluşturmak" dedi.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin gözü asgari ücret görüşmelerinde. İlk toplantı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işçileri Türk-İş, işveren kesimini ise TİSK temsil ediyor.

Türk-İş, yaşam şartlarının dikkate alınmasını istiyor. İşçi kesiminin talebi, asgari ücretin 2 bin 578 liranın altında olmaması.

İşveren ise asgari ücret desteğinin devam etmesini talep ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantı ise 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Komisyonun dördüncü ve son toplantısı Bakanlık'ta olacak.

Sürecin tamamlanmasıyla 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

Asgari ücrette işçi yaşam maliyeti, işveren denge gözetilsin diyor

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sundu.

Hak-İş ve DİSK de sürece dahil edildi

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.

"Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi ise yeni asgari ücretin işçiler kadar işverenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli görüyoruz. Biri kırılırsa zincir kopar. Çalışmalarımızı bu dengeleri dikkate alarak sürdürmeliyiz. Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek ortak sorumluluğumuzdur." görüşlerini paylaştı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

1 Ocak'tan itibaren uygulanacak

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2019 yılında yüzde 26,1 arttı. Asgari ücret halen brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor.

İkinci ve üçüncü toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahibi olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az 10 üyenin katılımıyla ve oy çokluğuyla karar verecek.

4 toplantının ardından 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber