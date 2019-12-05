Kandıra ilçesi Çamkonak Mahallesi'nde seyreden, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kanat uzunluğu 68 metre olan rüzgar türbinini taşıyan tır, Kerpe sapağı mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tır, vinç yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kaldırıldı

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA