Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve yer yer etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Sisin özellikle etkili olduğu D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent ve Yaşamkent mahallelerinde sürücüler, sis lambalarını yakarak ilerledi.

Kentte sis aralıklarla ve yer yer etkili olmaya devam ediyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kentte etkili olan sise karşı sürücüleri uyarırken, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamalarını istedi.

Kaynak: AA