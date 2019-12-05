Türkiye
Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı05 Aralık 2019 Perşembe 12:28 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 12:39
Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
[Fotoğraf: AA ]
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Bu arada, balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, deniz ulaşımını kullanacaklar ile balıkçılara dikkatli olmaları uyarısını yaptı.
Kaynak: AA
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