Türkiye

Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı

05 Aralık 2019 Perşembe 12:28 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 12:39

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

[Fotoğraf: AA ]