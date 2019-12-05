Bazen hortum bazen sel vuruyor. Ansızın ortaya çıkan doğal afetler tarla ve bahçelerde tahribata yol açıyor. Ürünler ziyan oluyor, üretici zarar ediyor.

Doğal afetlerin verdiği zararı tazmin etmenin yolu tarım sigortası yaptırmaktan geçiyor. Çiftçi risklere karşı güvence altına alınıyor.

Ziraat Mühendisi Mehmet Zümre, genellikle açık arazilerde sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, "Havalar belli olmuyor özellikle açık arazilerde. Bütün çiftçilerin yaptırmasını istiyoruz" dedi.

TARSİM, çiftçiler için kurulan sigorta sistemi. Üretici ürününe karşı prim ödüyor. Üstelik primin yarısını devlet karşılıyor. Çiftçinin güvencesi TARSİM'de 2006'dan bu yana tam 12 milyonun üzerinde sigorta poliçesi üretildi. Bu poliçeler kapsamında ise 6 milyar liralık hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Sigorta yaptırmak isteyen üretici, bitkisel üretimden arıcılığa birçok alanda sigorta yaptırabiliyor. Sistemde 13 yılda 184 milyon dekar alan ile 17 milyon küçük ve büyükbaş hayvan sigortalandı.

Bu yılki ödemenin 1 milyar 200 milyon lirayı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Kadir Kurucan

Kurgu: İbrahim Güneştekin