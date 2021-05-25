İstanbul'un tarihi semtlerinden Çengelköy'ün simgelerindendi.

4 yıl önceki fırtınada devrilen 184 yıllık çınar ağacı, yeniden canlandı.

Özel bakıma alındı

İskele Meydanı'na da adını veren tarihi çınarın boyu 26 metre eni ise 126 santimetreydi.

Devrildikten sonra yaşatılması için özel bir bakıma alındı. Boyu 8 metreye düşürüldü, kökü ve gövdesindeki çürük bölümler temizlendi.

Tarihi çınar yeniden ilgi odağı oldu

Tarihi çınar, baharın da gelmesiyle heybetli günlerine döndü.

Dalları uzayan, yaprakları büyüyen, bölgenin sembolü olan dev çınar, demirlerle desteklendi. Bölge sakinleri ise yine eski günlerdeki gibi çınarın gölgesinde oturmaya başladı.

Tarihi çınar, denize 10 metre mesafede. Bu yakınlık sebebiyle daha önce kökleri tuzlu sudan zarar görmüştü. Bunun önüne geçmek için çınarın etrafı organik toprakla doldurulmuştu.