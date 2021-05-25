Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'da, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Rüştü Taş (52) yönetimindeki 06 AJ 9833 plakalı hafif ticari araç, Çay-Dinar karayolunun Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi kesiminde şarampole devrildi.
Kazada Nejla Taş (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Bahri (24), Mehmet (22), Fatma Nur (18) ve Yusuf Taş (10) yaralandı.
Yaralılar Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Nejla Taş'ın cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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