Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terörün finans kaynağına bir darbe daha... Hassas burun Ayzek'in de yardımıyla Yüksekova'da 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet Müdürlüğü" sözleri kullanıldı.

Paylaşımda, narkotik köpeği Ayzek ile ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin olduğu bir fotoğrafa da yer verildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 Mayıs günü ilimiz Yüksekova ilçesi mezrasında bulunan dere yatağında yapılan aramalarda 101 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir."

Terörün finans kaynağına bir darbe daha...



Hassas burun Ayzek'in de yardımıyla Yüksekova'da 101 kg 200 gr eroin ele geçirildi



Tebrikler @EmniyetHakkari pic.twitter.com/U3i5bYC3Zl — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 24, 2021



