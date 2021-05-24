Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Üsküdar'da 3 katlı binada yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üsküdar'da üç katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binada büyük hasar oluştu.
Yavuztürk Mahallesi Fırın Arkası Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı da sardı. Binanın diğer katlarına ve yanda bulunan binanın çatısına da yayıldı.
Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binayı saran alevlere müdahale etti. Uzun süren müdahaleler sonrası yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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