Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, 13 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 13 şüpheliye ait 21 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 184 tabanca fişeği, 6 tabanca şarjörü, 12 cep telefonu ve sim kart ile silah tamirinde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi, 13 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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