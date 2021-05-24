Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'nde elinde çantası, üstünde bir berber örtüsüyle beş gündür taşın üstünde oturan kadın gizemini koruyor.

Mahalle sakinleri, kadını fark edince kim olduğunu sorsa da hiçbir cevap alamadı. Kadına, zaman zaman yemek götürüldüğünde de yemekleri kabul etmiyor.

TRT Haber ekibi de o mahalledeydi. Hem mahalle sakinleri ile konuştu hem de gizemli kadına nedenini sormaya çalıştı.

Mahallenin muhtarı Mahmut Kemal Cankıymaz, kadının bir haftadır taşın üstünde oturup hiçbir soruya cevap vermediğini söyledi.

"Yemek veriyoruz yemeklerimizi atıyor. Para verdim bir bayan eliyle almadı, su götürdüm tersledi"

Gizemli kadının kim olduğu araştırılıyor

Hiçbir soruya yanıt vermeyen kadın, bir berber örtüsüyle yüzü kapalı şekilde oturuyor. Kolunda da bir serum iğnesi olan kadının beş gündür sadece su içtiği biliniyor.

Mahalle muhtarı, polisi arayıp bilgi verdi. Polis ekipleri, tercümanla gelerek kadınla iletişim kurmaya çalışsa da kadın ne yerinden kalktı ne de tek kelime etti.

Hem mahalleli hem de muhtarlık, gizemli kadının kim olduğunu araştırıyor.

Haber: Semih Çalışkan