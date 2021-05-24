Giresun’da yaylaların yeşil çayırları ve açan çiçekleri doğanın uyanışının tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Uçsuz bucaksız ladin ve köknar ormanları ile buluşan çayırlar adeta bir tablo gibi yeşilin her tonunu içinde barındırıyor.

Doğa harikası yaylalar, kontrollü normalleşmeyle birlikte tabiatın uyanışına şahit olmak isteyenleri ağırlayacağı günleri bekliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Üç rengin iç içe geçtiği bir tabiat"



Giresun doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini bekliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci'ye göre Giresun'u ziyaret edecekleri, üç rengin birbirine karıştığı doğal güzellikler bekliyor olacak.



"Giresun kalesi, Giresun adası, Zeytinlik semti, Göksu travertenleri, tabiat parklarımız, doğamız, biraz öncede ifade ettiğimiz gibi gastronomik ürünlerimizle Giresun bölgenin en önemli turizm kaynaklarından bir tanesini oluşturuyor.Yaylalarda tepelerin bazı bölümleri hala beyaz karlar altında. Çayırlar ise yeşile bürünmüş, gökyüzünün maviliği ise burada bir başka. Üç rengin iç içe geçtiği bir tabiat güzelliğini görmek mümkün."

[Fotoğraf: AA]

Yoğun bir turizm sezonu bekleniyor

Kontrollü normalleşme ile birlikte Giresun yaylaları konuklarını bekleyecek.



Salgın sebebiyle geçtiğimiz yıl şehri ziyaret eden turist sayısında düşüş yaşanmıştı. Bu yıl ise hareketli bir sezon bekleniyor.