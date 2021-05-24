Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tunca Nehri'nde su çekildi, dipteki yosunlar yüzeye çıktı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de bahar yağışlarıyla debisi yükselen Tunca Nehri'nde, yeniden kuraklık görüntüsü etkili oluyor. Nehrin debisi 10 metreküpe kadar düştü. Üreticiler, yaz dönemi için endişeli.
Tunca Nehri, nisanda yağışlarla yükseldi. Hatta taşkın alarmı verildi.
Mayısta ise tablo tersine döndü. Su çekildi, dipteki yosunlar göründü. Nehrin debisi 10 metreküpe kadar indi.
[Fotoğraf: AA]
Nehirde su azalınca, yer yer adacıklar baş gösterdi. Yağışların kesilmesinin yanı sıra gelişigüzel tarımsal sulamanın da bu duruma etkisi olduğu belirtiliyor.
Tarımsal sulamada kullanılan nehirlerin debilerindeki düşüş özelikle çeltik üreticilerini endişelendiriyor. Bölgedeki 15 bin dekarlık çeltik arazisi Tunca Nehri'nden sulanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kuraklık
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