Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kaşobası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: Orman Yangını
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