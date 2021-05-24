Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hastasına rapor vermeyen aile hekimi saldırıya uğradı
Sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet haberi de İstanbul'dan geldi. İddiaya göre bir kişi, yanına arkadaşlarını da alarak, kendisine rapor yazmayan aile hekimini darp etti. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kadıköy Suadiye'de aile hekimi Rıdvan Tunç, kendisinden rapor isteyen bir hastasına, gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle rapor vermedi.
İddiaya göre buna sinirlenen şüpheli, geçtiğimiz cuma günü arkadaşlarını da yanına alıp sokakta doktoru bekledi.
Tek başına yakaladığı Tunç'a tokat ve yumrukla saldırdı.
Tunç, aldığı darbelerle yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
Aile hekiminin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.
Etiketler: Sağlık Çalışanları
Son Haberler
- 18:20
- 18:12
- 18:17
- 18:04
- 17:58
Sıradaki Haber
Kapıkule'den girişlerde PCR testi uygulaması gelecek ay başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz