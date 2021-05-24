Kadıköy Suadiye'de aile hekimi Rıdvan Tunç, kendisinden rapor isteyen bir hastasına, gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle rapor vermedi.

İddiaya göre buna sinirlenen şüpheli, geçtiğimiz cuma günü arkadaşlarını da yanına alıp sokakta doktoru bekledi.

Tek başına yakaladığı Tunç'a tokat ve yumrukla saldırdı.

Tunç, aldığı darbelerle yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Aile hekiminin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.