Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siverek Kaymakamı Ongu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Hasan Ongu, ailesini ziyaret için gittiği Bursa'da rahatsızlandı. Hastanede tedavi altına alınan Ongu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
40 yaşındaki kaymakamın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi, Şanlıurfa Valiliği internet sitesinden duyurdu.
Vali Abdullah Erin yakınlarına ve Siverek halkına baş sağlığı diledi.
Hasan Ongu, 2006 yılında mülki idare amirliğine başlamıştı. 7 Aralık 2020'de de Siverek Kaymakamlığı'na atanmıştı.
Etiketler: Kalp Sağlığı
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