Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kıyıya vuran yunusların ölüm sebebi araştırılıyor
[Fotoğraf: AA]
Sinop ve Aydın'ın Didim ilçesinde ölü yunuslar kıyıya vurdu. Yunusların ölüm nedeni araştırılıyor.
Sinop'ta Enver Bahadır Caddesi sahil kesiminde ölü bir yunus kıyıya vurdu. İhbar üzerine Sinop Belediyesi ekipleri bölgeye gitti.
Ölü yunus, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yunusun Karadeniz açıklarında öldükten sonra dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Yunusların neden öldüğü bilinmiyor
Aydın'ın Didim ilçesinde de Mavişehir sahilinde kıyıda ölü yunus bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Didim Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden belediye ekipleri yunusu sahilden kaldırdı.
Yunusların ölüm nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Doğal Yaşam
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