Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 20 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında son iki günde 20 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son iki günde farklı mahallelerdeki 20 evde karantina uygulamasına başlandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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