Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Tüp yüklü kamyon oto galeriye girdi: 7 araç zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da kontrolden çıkan tüp dolu kamyon oto galeriye girdi. Kazada 7 araç zarar gördü. Tüplerin kaza anında patlamaması olası faciayı önledi.
Tüp yüklü kamyon Trabzon-Giresun istikametinde seyir halindeydi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şeridinden çıktı, yol kenarındaki 5 katlı bir apartmanın altında bulunan oto galerinin duvarına çarparak durabildi.
Bina tedbiren boşaltıldı
Kamyon sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Kamyonun boş LPG tüpü taşıması nedeniyle bina, bir süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldı.
[Fotoğraf: AA]
7 araç zarar gördü
Oto galerinin zararı ise büyüktü. Galeri önündeki 7 araç hasar gördü.
Tüplerin kaza anında patlamaması olası faciayı önledi.
Etiketler: Trafik Kazası
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