Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı
Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik 6 farklı ilçede, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilerek 10 şüpheli yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik 6 farklı ilçede, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilerek 10 şüpheli yakalanmıştır. pic.twitter.com/RJWR2ad4DZ— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) May 24, 2021
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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