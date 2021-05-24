Yurdun büyük bölümünde yaz sıcakları etkili olurken, Hakkari'de hala karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde, 20 gün önce başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Karla mücadele ekipleri, yayla ve askeri üs bölgesi yolunu açmak için zorlu çalışma yürütüyor.

Çığ ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 16 kilometrelik yolun büyük bölümü ise açıldı. Kar küreme ve iş makineleri, çalışma sırasında kar kütlelerinin arasında neredeyse kaybolurken ekipler, yolun 2 haftada ulaşıma açılacağını aktardı.

[Fotoğraf: DHA]