İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

[Fotoğraf: AA]

Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

[Fotoğraf: AA]

Denetimler kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan 2 ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan bin 339'ar lira ceza kesildi.