Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ'nün silahlı kuvvetlerdeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 7'si muvazzaf, 15'i meslekten ihraç edilmiş, 4'ü sivil sorumlu olmak üzere 26 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.
17 ilde FETÖ soruşturması. Balıkesir merkezli soruşturmada 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi.https://t.co/QdPGmuOl48 pic.twitter.com/bL3JC06wYt— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 24, 2021
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Ekipler, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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