Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gala Gölü'nde dronla kaçak avcılık denetimi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda dron desteğiyle gerçekleştirilen denetimde yasa dışı avlandığı tespit edilenlere para cezası kesildi, araçlarına el konuldu.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gala gölü milli parkı çevresinde denetim yapıldı.
Drone destekli denetimde yasa dışı avlanan kişiler tespit edildi. Kaçak avlananlara idari para cezası uygulanırken kayık, sal ve benzeri araçlarına el konuldu.
Gala Gölü Milli Parkı
Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor.
[Fotoğraf: AA]
Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.
Gala Gölü Milli Parkı, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
Etiketler: Kaçak Avcılık Milli Parklar
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