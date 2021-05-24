Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da zincirleme kaza: 21 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya’da zincirleme kaza meydana geldi. 9 aracın karıştığı trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Malatya- Kayseri yolunda sabah saatlerinde, Turgut Özal viyadüğünde aynı yöndeki servis minibüsü, otomobil, hafif ticari araç ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait araç dahil 9 araç çarpıştı.
Zincirleme kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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