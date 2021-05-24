Tokat kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçam Yaylası, çam kokan havası ve yeşil görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Doğal güzelliğiyle, kentin en çok ziyaret edilen mekanlarının başında geliyor. Ancak bu doğa harikası yayla, bölgede piknik yapanların çevre katliamına uğruyor.

Piknikçilerden ateş yakabilmek için çam ağaçlarının gövdesini oyanlar bile var.

Ağaçların bu halini gören bir çevreci duruma kayıtsız kalmadı ve olan biteni kayda alarak tepki gösterdi.