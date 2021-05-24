Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tokat'ta piknikçilerin doğa katliamı kamerada
Tokat'ın doğal güzelliklerinden Topçam Yaylası'nda piknik yapanların doğaya verdiği zarar kameralara yansıdı. Piknikçilerden bazıları ateş yakabilmek için 50 yıllık çam ağaçlarını oydu. Bir çevreci, video çekerek katliama tepki gösterdi.
Tokat kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçam Yaylası, çam kokan havası ve yeşil görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
Doğal güzelliğiyle, kentin en çok ziyaret edilen mekanlarının başında geliyor. Ancak bu doğa harikası yayla, bölgede piknik yapanların çevre katliamına uğruyor.
Piknikçilerden ateş yakabilmek için çam ağaçlarının gövdesini oyanlar bile var.
Ağaçların bu halini gören bir çevreci duruma kayıtsız kalmadı ve olan biteni kayda alarak tepki gösterdi.
Son Haberler
- 14:39
- 14:35
- 14:38
- 14:06
- 13:58
Sıradaki Haber
Kapıkule'den girişlerde PCR testi uygulaması gelecek ay başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz