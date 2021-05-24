Ağrı Valiliği'nin, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlediği fotoğraf yarışmasının ikincisi yapıldı. "Serhat Şehrinde Doğa ve İnsan" sloganıyla gerçekleştirilen '2.Ulusal Foto Safari Yarışması'na 45 fotoğraf sanatçısı katıldı.

Araçlarla İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı, Diyadin Murat Kanyonu, Kudret Köprüsü ve Ağrı Dağı eteklerine götürülen fotoğrafçılar, Nuh'un Gemisi'ne ait izlerin bulunduğu iddia edilen Doğubayazıt ilçesindeki Telçeker köyünü de ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

45 fotoğrafçı en güzel fotoğraflar için yarıştı

Türkiye-İran sınırında 60 metre derinliğinde olan ve "Meteor Çukuru" olarak bilinen bölge ile Balık Gölü'ne giden fotoğraf sanatçıları, gezdikleri yerlerde en güzel fotoğrafları çekebilmek için çabaladılar.

Yarışmacıların gezdiği tarihi ve doğal yerler dronlarla da görüntülendi.

"İlimizin tanıtımına büyük katkı sunacak"

Fotoğraf çeken yarışmacılara zaman zaman eşlik eden Vali Osman Varol, kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini daha iyi tanıtmak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yurdun birçok bölgesinden fotoğraf tutkunun kente geldiğini belirten Varol, yarışma sonrası bir fotoğraf envanterine de sahip olacaklarını söyledi.

"Foto Safari yarışmamıza çok ciddi bir başvuru oldu fakat sayıyı kısıtlamak zorunda kaldık. Buna rağmen çok iyi fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf tutkunları katıldı.Bunun tabi ilimize çok katkısı olacak birincisi çok önemli bir fotoğraf arşivi envanteri ortaya çıkacak. Sahip olduğumuz tarihi turistik değerleri de hem ülke insanımızın hem dünya insanın beğenisine sunmuş oluyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini fotoğraflarına yansıttılar

Bu yarışmanın ilin tanıtımına çok büyük katkısının olacağını kentin hem ülke hem dünyada daha faza tanınacağını söyleyen Varol, insanların bu tarihi ve doğal güzellikleri gelip yerinde görmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

"Sonraki yıllarda pandemi etkisi olmadan daha fazla katılım olmasını istiyoruz. Daha yoğun ve iyi bir programla, sürekli geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Bunun ilimize çok büyük faydalar getireceğine inanıyoruz. Turizmle ilgili bir potansiyeli harekete geçirmek birkaç günde olacak bir şey değil."

[Fotoğraf: AA]

“Burası, Türkiye turizminin başlangıç noktası”

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (Foton) Başkanı ve jüri üyesi Coşkun Aral, kentin her açıdan birçok zenginliğe sahip olduğunu ifade ederek, ülkenin keşfedilmemiş en güzel göllerinden biri olan Balık Gölü ve çevrecindeki zengin floradan çok etkilendiklerini ifade etti.

Aral, Ağrı Dağı'nı herkesin bildiğini ve efsanelere konu olduğunu da söyledi.

"Kırkı aşkın fotoğrafçı meslektaşım ile beraber her birinin ayrı bir bakışı her birinin ayrı bir objektifi ile buraları değerlendirmek müthiş bir şey. İnancı vesilesiyle Ağrı Dağı'na bakıp enerji dolduran ve buraya gelmek için çaba gösteren milyonlarca insan var dünyada. Burası, Türkiye turizminin başlangıç noktası diyebilirim. Nuh'un meşhur gemisinin izinin olduğu bir yer düşünün. Hemen yanı başında bütün bu doğada birbirinden farklı jeolojik oluşumları görebileceğiniz bir zenginlik ve bu zenginlik içerisinde insanlık tarihinin en önemli izleri vardır."

3 gün sürecek etkinliğe katılan 45 yarışmacının çektiği fotoğraflar, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.