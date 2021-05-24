Antalya'da tarih sanatla buluştu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında "Bizim Yunus" adlı oyunu, 23 Mayıs'ta Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneledi.

2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu da, 'Bizim Yunus' oyunuyla tiyatroseverleri ağırladı. Uzun bir aradan sonra seyirci tiyatro ile buluştu. Koronavirüs kapsamındaki önlemlere uyularak gerçekleştirilen etkinlikte gelen seyircilerin ateşi ölçüldü ve maskesiz kimse içeriye alınmadı.

UNESCO 2021 yılını ‘Yunus Emre Yılı’ ilan etti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2021 yılının UNESCO tarafından “Yunus Emre Yılı”, Cumhurbaşkanlığı tarafından ise "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edildiğini vurgulayarak açık havada seyirci ile buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi:

"Devlet Tiyatrosu olarak biz ilk defa açık alanda seyircilerimizle buluşuyoruz. Hem açık alanda büyük oyunlarımızı hem de kamyon tiyatromuzla diğer oyunlarımızı izleyicilerimize buluşturmayı amaçlıyoruz. 1 Haziran’dan itibaren de İç Anadolu Bölgesi'ndeki bütün il ve ilçelerdeki çocuklarımızla buluşmak üzere kamyonlarımız yola çıkıyor."

[Fotoğraf: AA]

Aspendos Antik Tiyatrosu kapılarını açtı

7'den 70'e yüzlerce kişi antik tiyatrodaki “Bizim Yunus” oyununu izlemek için yerini aldı. Sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu izleyiciler uzun bir aradan sonra sosyal etkinliğe katılmanın keyfini çıkardı.

Sönmez Atasoy'un yazdığı oyun beğeniyle izlendi.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Sayit Ersan