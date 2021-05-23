Sarı, 4 büyük oda... Her biri bir Türkiye mizanseni... Büyük mimari maketler... Venedik Bienali'nin bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde Türkiye'yi temsil ediyor.

Bienale katılım, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleşiyor.

Türkiye sergileme alanında, İstanbul Kültür Sanat Vakfının koordinasyonunda, küratörlüğünü Neyran Turan'ın yaptığı "Ölçü Olarak Mimarlık" projesi sergileniyor.

"Mimarlığın dünya ile ilişkisinde çok daha aktif bir role sahip"

Küratör Neyran Turan, proje hakkında şöyle konuştu:

"İklim değişikliği, mimarlık için yenilenmiş bir çevre tahayyülü üzerine düşünen bir proje. Bunu da mimarlığın daha çok iç işleyişine bakarak yapıyoruz. Mimarlığın dünya ile ilişkisinde çok daha aktif bir role sahip olduğu rota önermeye çalışan bir proje.

Hazırlık süreci pandemiden dolayı bir uzatma aldığı için çalışmanın kendisi, çalışma biçimimiz ve aynı zamanda içeriğin daha fazla zenginleşmesine sebep oldu. Çünkü daha uzun bir süre çalıştık. Pandemi de iklim değişikliği ile çok ilişkili olduğu için bizim için çok daha anlamlı, aciliyeti, önemi daha yüksek bir proje haline geldi."

Kasım 2021'e kadar yayında olacak

İsteyenler projeyi çevrim içi görebilecek.

Aralık 2020'de başlayan internet sitesi yayını Kasım 2021'e kadar açık olacak.

Çevrim içi toplantılar da bu süre içerisinde ilgililerince takip edilebilecek.