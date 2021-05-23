Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola çıktılar, birçok şehri aşıp Türkiye'ye ulaştılar. 15'inci Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin Türkiye etabı İstanbul'da başladı.

Ralliciler, Sultanahmet Meydanı'ndaki tören alanında bir araya geldi.

"Doğu batı rallisi ipek yolu rallisine de öncü oldu"

Bu yılki teması gastronomi olan İstanbul-Ankara etabının başlangıcını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı yaptı.

"Amacımız insanların sindire sindire Anadolu'yu gezmesi. İnsanlarını, mutfağını tanıması. Doğu-Batı rallisi İpek Yolu rallisine de öncü oldu. Önümüzdeki yıl Tuna'dan Orhun Anıtları'na kadar 2 ralliyi birlikte gerçekleştireceğiz."

Dostluk ve barış rallisi kapsamında birbirinden güzel ve rengarenk araçlarıyla kilometrelerce yol katedip İstanbul'a gelen ralliciler rotalarını Anadolu'ya çevirdi.

Bu sayede Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacaklar.

"Türkiye turizmi için çok büyük bir katkı"

Almanya'nın başkenti Berlin’den katılan rallicilerden biri, "Bu benim 8. katılışım. Türkiye turizmi için çok büyük bir katkı. Pandemiden dolayı katılım az. Seneye inşallah 200 araç, 700 kişiyle yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

29 Mayıs'ta bitecek

Türkiye, 20'den fazla şehir ile rallinin en uzun etabını oluşturuyor. Yaklaşık 30 aracın katıldığı rallinin Türkiye etabında yarışmacılar İstanbul'dan sonra Ankara, Kapadokya, Adana ve Antalya rotasını izleyecek.

Organizasyon 29 Mayıs'ta Muğla Dalyan'da tamamlanacak.

Haber: Cem Şükrü Yıldız