15'incisi düzenlenen Dostluk ve Barış Rallisi İstanbul'da
Belçika'dan yola çıkan 15'inci Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi İstanbul'a ulaştı. Rallinin Türkiye etabı Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Türkiye 20'den fazla şehir ile rallinin en uzun etabını oluşturuyor.
Ralliciler, Sultanahmet Meydanı'ndaki tören alanında bir araya geldi.
"Doğu batı rallisi ipek yolu rallisine de öncü oldu"
"Amacımız insanların sindire sindire Anadolu'yu gezmesi. İnsanlarını, mutfağını tanıması. Doğu-Batı rallisi İpek Yolu rallisine de öncü oldu. Önümüzdeki yıl Tuna'dan Orhun Anıtları'na kadar 2 ralliyi birlikte gerçekleştireceğiz."
Dostluk ve barış rallisi kapsamında birbirinden güzel ve rengarenk araçlarıyla kilometrelerce yol katedip İstanbul'a gelen ralliciler rotalarını Anadolu'ya çevirdi.
Bu sayede Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacaklar.
"Türkiye turizmi için çok büyük bir katkı"
Almanya'nın başkenti Berlin’den katılan rallicilerden biri, "Bu benim 8. katılışım. Türkiye turizmi için çok büyük bir katkı. Pandemiden dolayı katılım az. Seneye inşallah 200 araç, 700 kişiyle yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
29 Mayıs'ta bitecek
Türkiye, 20'den fazla şehir ile rallinin en uzun etabını oluşturuyor. Yaklaşık 30 aracın katıldığı rallinin Türkiye etabında yarışmacılar İstanbul'dan sonra Ankara, Kapadokya, Adana ve Antalya rotasını izleyecek.
Organizasyon 29 Mayıs'ta Muğla Dalyan'da tamamlanacak.
Haber: Cem Şükrü Yıldız
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