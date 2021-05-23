Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 13:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cezeri'nin 'filli saati' günümüze uyarlandı
Anadolu'da yaşayan erken dönem mekanik dahisi El-Cezeri'nin ünlü filli saati yeniden hayat buldu. 8 asırlık eser, fizik mühendisi ve heykel sanatçısı İskender Giray tarafından günümüze uyarlandı.
8 asır önce Anadolu'da nam salan ve zamanını aşan mühendislik dehası El-Cezeri, tasarımlarıyla mekanik, hidrolik ve robotik teknolojinin atası sayılıyor.
El-Cezeri'nin en meşhur eserlerinden olan hava, su ve boşluk dengesini kullanarak yaptığı saat, Kocaeli'deki bir fabrikanın sponsorluğunda günümüze uyarlandı.
Genç mühendislere ilham verecek
Fizik Mühendisi ve Heykel Sanatçısı İskender Giray, eseri yaklaşık 3 yılda tamamladı.
Uyarlamanın genç mühendislere ilham vermesi hedefleniyor.
4 bin parça bir araya getirildi, ağırlığı 2 buçuk ton
Cezeri'nin filli saat uyarlamasında yaklaşık 4 bin parça bir araya getirildi. Boyu 4 metreyi bulan tasarım, yaklaşık 2 buçuk ton ağırlığa sahip.
Haber: Halit Yılmaz
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