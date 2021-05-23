8 asır önce Anadolu'da nam salan ve zamanını aşan mühendislik dehası El-Cezeri, tasarımlarıyla mekanik, hidrolik ve robotik teknolojinin atası sayılıyor.

El-Cezeri'nin en meşhur eserlerinden olan hava, su ve boşluk dengesini kullanarak yaptığı saat, Kocaeli'deki bir fabrikanın sponsorluğunda günümüze uyarlandı.

Genç mühendislere ilham verecek

Fizik Mühendisi ve Heykel Sanatçısı İskender Giray, eseri yaklaşık 3 yılda tamamladı.

Uyarlamanın genç mühendislere ilham vermesi hedefleniyor.

4 bin parça bir araya getirildi, ağırlığı 2 buçuk ton

Cezeri'nin filli saat uyarlamasında yaklaşık 4 bin parça bir araya getirildi. Boyu 4 metreyi bulan tasarım, yaklaşık 2 buçuk ton ağırlığa sahip.

Haber: Halit Yılmaz